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Ночью в Туле на улице Пролетарской сгорели три автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Туле на улице Пролетарской сгорели три автомобиля

Около часа ночи загорелись «Рено Логан» и две «Лады Ларгус».

9 мая в 1.01 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании «Рено Логана» и двух автомобилей «Лада Ларгус». Машины находились на улице Пролетарской.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через шесть минут. С огнем справились в 1.10.

В результате происшествия у «Рено» выгорел моторный отсек, салон, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса, у одной «Лады» оплавился передний бампер и фара, у другой — сгорел задний бампер и заднее колесо.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:07 +3
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