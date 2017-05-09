Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночью в Туле на улице Пролетарской сгорели три автомобиля
Около часа ночи загорелись «Рено Логан» и две «Лады Ларгус».
9 мая в 1.01 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании «Рено Логана» и двух автомобилей «Лада Ларгус». Машины находились на улице Пролетарской.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через шесть минут. С огнем справились в 1.10.
В результате происшествия у «Рено» выгорел моторный отсек, салон, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса, у одной «Лады» оплавился передний бампер и фара, у другой — сгорел задний бампер и заднее колесо.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара устанавливается.
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