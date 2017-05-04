Кирьяков останется в «Арсенале» до конца сезона

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После 26 сыгранных матчей канониры занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.

Сергей Кирьяков доработает в «Арсенале» до конца сезона. Дальнейшая судьба тренера будет зависеть от результатов команды. Об этом в своем твиттере написало футбольное агентство Prof-Sport Company.

Рубрика #слухи. В Туле руководители встречались с командой. Тимбилдинг. Тренер Кирьяков завершит сезон, дальше - #всеотрезультата. — «Prof-Sport Company» (@ProfSportCompan) 4 мая 2017 г.

В пресс-службе «Арсенала» отказались комментировать эту информацию.

Отметим, что после 26 сыгранных матчей канониры занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.