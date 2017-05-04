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Кирьяков останется в «Арсенале» до конца сезона
Фото из архива Myslo.

Кирьяков останется в «Арсенале» до конца сезона

После 26 сыгранных матчей канониры занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.

Сергей Кирьяков доработает в «Арсенале» до конца сезона. Дальнейшая судьба тренера будет зависеть от результатов команды. Об этом в своем твиттере написало футбольное агентство Prof-Sport Company.

 

 

В пресс-службе «Арсенала» отказались комментировать эту информацию.

Отметим, что после 26 сыгранных матчей канониры занимают 15-ю строчку в турнирной таблице. 

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