Фото из архива Myslo.
Кирьяков останется в «Арсенале» до конца сезона
После 26 сыгранных матчей канониры занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.
Сергей Кирьяков доработает в «Арсенале» до конца сезона. Дальнейшая судьба тренера будет зависеть от результатов команды. Об этом в своем твиттере написало футбольное агентство Prof-Sport Company.
Рубрика #слухи. В Туле руководители встречались с командой. Тимбилдинг. Тренер Кирьяков завершит сезон, дальше - #всеотрезультата.— «Prof-Sport Company» (@ProfSportCompan) 4 мая 2017 г.
В пресс-службе «Арсенала» отказались комментировать эту информацию.
Отметим, что после 26 сыгранных матчей канониры занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.
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