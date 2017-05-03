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В Белоусовском парке откроется монумент «Бессмертный полк. Тула»
Проект монумента.

В Белоусовском парке откроется монумент «Бессмертный полк. Тула»

Он будет представлять собой семиметровое знамя, которое будет собрано из тысяч фотографий победителей — своеобразная мозаика из героических лиц.

В тульском парке имени П. П. Белоусова появится монумент «Бессмертный полк» в виде семиметрового знамени с тысячей фотографий воинов-победителей. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, монумент откроется 5 мая на «Аллее победителей».

«Для создания монумента «Бессмертный полк. Тула» использованы только реальные фотографии защитников Отечества, которые жители нашей области в течение трех лет публиковали на официальном сайте этого проекта. Для туляков — это живая память родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла, которые вместе со всей страной приближали Великую Победу», — рассказал губернатор региона Алексей Дюмин.

Идея создания монумента принадлежит координатору гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области Елене Гребневой. По ее словам, должно получиться семиметровое знамя с изображением победителей, которое будет собрано из тысяч фотографий победителей — своеобразная мозаика из героических лиц.

Все фотографии жители города и области публиковали с 2013 года по 2016 год.

Это в общей сложности около 3,5 тысяч изображений. Идея создания монумента родилась еще в 2014 году, в апреле 2016 года была презентована правительству Тульской области, власти проект одобрили. И еще около года велась работа по созданию монумента.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:30 +4
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