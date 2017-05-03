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В Туле восстановят рухнувший на улице Октябрьской дом
Фото Андрея Варенкова.

В Туле восстановят рухнувший на улице Октябрьской дом

Планируется, что строение будет восстановлено в первоначальном виде.

О судьбе рухнувшего на улице Октябрьской дома сегодня журналистам рассказал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Напомним, дом №35 на улице Октябрьской – памятник архитектуры 18 века –обрушился в ночь на 4 апреля 2016 года. проведенная экспертиза тогда установила, что причиной стало размытие грунта. На следующий день аварийное здание было снесено. Подробнее здесь.

По словам руководителя ведомства, дом будет восстановлен в первоначальном виде. Уже подготовлен проект, который прошел государственную экспертизу.

Из истории вопроса

Почему рухнул дом – читайте здесь. А вот как этот дом сносили:

Сюжет: На ул.Октябрьской обрушился дом
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