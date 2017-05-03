Фото Андрея Варенкова.
В Туле восстановят рухнувший на улице Октябрьской дом
Планируется, что строение будет восстановлено в первоначальном виде.
О судьбе рухнувшего на улице Октябрьской дома сегодня журналистам рассказал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
Напомним, дом №35 на улице Октябрьской – памятник архитектуры 18 века –обрушился в ночь на 4 апреля 2016 года. проведенная экспертиза тогда установила, что причиной стало размытие грунта. На следующий день аварийное здание было снесено. Подробнее здесь.
По словам руководителя ведомства, дом будет восстановлен в первоначальном виде. Уже подготовлен проект, который прошел государственную экспертизу.
Из истории вопроса
Почему рухнул дом – читайте здесь. А вот как этот дом сносили:
24 октября 2016, в 14:37, 22 2429 3
18 мая 2016, в 16:10, 14 8677 3
6 апреля 2016, в 17:08, 96 11145 2
6 апреля 2016, в 10:19, 31 9088 0
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