Дом Конопацких в Туле ждет реставрация

Здание в прошлом году было передано в аренду частной организации.

Реставрация дома Конопацких в Туле начнется в ближайшее время – как только позволят погодные условия.

О перспективах восстановления уникального для Тулы архитектурного и историко-культурного памятника регионального значения рассказал начальник региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Здание в прошлом году было передано в аренду частной организации.

По словам Дениса Горецкого, на сегодняшний день уже готов план восстановления здания. Ожидается, что до конца этого году фасад дома Конопацких будет обновлен.

Внутри заменят систему водоснабжения, электропроводку, а также внутренную отделку.

Напомним, в прошлом году весной объект культурного наследия оказался затоплен. Подробности здесь.