Реставрацию улицы Металлистов в Туле продолжат этим летом

Фото Дмитрия Дзюбина

В 2017 году продолжится реставрация домов в Туле на улице Металлистов. Об этом сегодня рассказал журналистам начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

К работам подрядчик приступит в июле. В первую очередь будут проведены противоаварийные мероприятия, а после - начнут приводить в порядок фасады.

– Сейчас объявлен аукцион на реставрацию домов №8 и 10. Завершится реставрация дома №12 литер А. В июне заключим контракты, и подрядчики выйдут на объекты, – уточнил Денис Горецкий.

По окончании работ в домах №8 и 10 расположатся филиалы музеев «Куликово Поле» и «Ясная Поляна».

Кстати, дома №8 и 10 уже ремонтировались, на их восстановление было потрачено 200 млн рублей. По прошествии двух лет в них разбиты окна, а установленные железные двери покрылись ржавчиной. Объекты, являющиеся памятниками архитектуры, никто не охраняет.

Хороши были только фасады, с обратной стороны – аварийные постройки. О состоянии объектов культурного наследия подробно Myslo писал ранее.

Остается надеяться, что в этот раз эти рассыпающиеся на кирпичи остатки зданий будут приведены в надлежащий вид.

Кстати, на отправленный еще месяц назад запрос в министерство культуры Тульской области, ответ редакция Myslo не получила. Остались открытыми вопросы:

Сколько было потрачено средств (из всех уровней бюджета) на восстановление домов №8 и 10 по улице Металлистов в Туле? Какие работы проводились на них?

Почему объекты культурного наследия не стоят на охране, ни отреставрированные, ни ожидающие своей очереди на ремонт?

Какова судьба частей зданий 8,10 и 12, расположенных с внутренней стороны улицы Металлистов во дворах? Почему они не были отреставрированы вместе с теми частями, которые выходят непосредственно на улицу? Многие из них находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу – могут обрушиться. Если запланирован их снос, то в какие сроки? Если восстановление, то в какие сроки, какие объемы средств нужны? Региональный или федеральный бюджет будет оплачивать работы (снос или реконструкцию)?

Ждем.