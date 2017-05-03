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В Тульской области перебоев с лекарствами против туберкулеза нет

В Тульской области перебоев с лекарствами против туберкулеза нет

Редакция портала Myslo получила и публикует официальный ответ министерства здравоохранения региона.

26 апреля Общероссийский народный фронт распространил информацию о мониторинге перечней льготных лекарств по регионам России.

Со ссылкой на своих специалистов и Фонд «Здоровье» ОНФ сообщил, что всего пять регионов РФ включили в льготные перечни все лекарства из федерального списка жизненно важных препаратов. Также в материале была опубликована карта российских регионов, где Тульская область значится в числе тех, что не включили в свой список ни одного препарата для лечения туберкулеза:

Эту информацию оперативно опубликовал и портал Myslo.ru. Сегодня, 3 мая, редакция получила официальный ответ от министерства здравоохранения Тульской области:

«Необходимый ассортимент противотуберкулезных препаратов полностью представлен в перечнях территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением правительства Тульской области от 30.12.2017 № 662.

В 2016 году в Тульской области все закупки противотуберкулезных препаратов проведены в соответствии с планами.

Перебоев с обеспечением лекарственными препаратами нет. В области имеется шестимесячный запас противотуберкулезных лекарственных препаратов.

Пациенты всеми противотуберкулезными препаратами обеспечиваются бесплатно.

Директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Сергеевна Дурнова».

 

сегодня, в 17:14 +1
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