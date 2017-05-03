новости
новости
Регистрация
В Новомосковске фельдшер пойдет под суд за смерть 10-летнего ребенка

В Новомосковске фельдшер пойдет под суд за смерть 10-летнего ребенка

Мальчик умер от пневмонии в январе 2017 года.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины — фельдшера педиатрического отделения поликлиники филиала № 1 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ходе предварительного следствия установлено, что 16 января обвиняемая, посетив 10-летнего пациента на дому, не предприняла необходимых мер для установления точного диагноза больного.

Фельдшер визуально осмотрела ребенка, выслушала жалобы матери мальчика. При этом врач не назначила необходимых анализов и рентгенологического исследования.

Недооценив тяжесть состояния, фельдшер поставила ребенку неправильный диагноз и не госпитализировала его. Обвиняемая сказала, чтобы мальчик явился на прием к педиатру через четыре дня — 20 января. Однако состояние пациента ухудшилось.

20 января фельдшер вновь посетила школьника на дому. Но и в этот раз она не установила у ребенка основного заболевания — пневмонии. Соответственно, мальчик вновь не был госпитализирован. Обвиняемая назначила явку в поликлинику на 24 января.

Но 23 января мальчик умер дома от пневмонии и развившихся у него осложнений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, по этому вопиющему случаю свою проверку провел Росздравнадзор. Ведомство нашло множественные нарушения в больнице. Главврачу выдали предписание, а материалы проверки передали следователям.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 +1
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскТульская область
Прочее
фельдшерпневмониясмерть ребенкаследствиеуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском во время свидания парень украл у девушки телефон
В Донском во время свидания парень украл у девушки телефон
В Тульской области перебоев с лекарствами против туберкулеза нет
В Тульской области перебоев с лекарствами против туберкулеза нет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика