Жительница Кимовска расправилась со своим сожителем

По предварительным данным, конфликт между парой произошел на бытовой почве.

Как стало известно Myslo, рано утром 2 мая в Кимовске произошло убийство. 37-летняя местная жительница расправилась со своим 43-летним сожителем.

По предварительным данным, после бытовой ссоры женщина схватила нож и нанесла мужчине один удар в область шеи. От полученной травмы мужчина скончался в карете скорой помощи.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили факт преступления. В данный момент подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.