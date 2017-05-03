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Жительница Кимовска расправилась со своим сожителем

Жительница Кимовска расправилась со своим сожителем

По предварительным данным, конфликт между парой произошел на бытовой почве.

Как стало известно Myslo, рано утром 2 мая в Кимовске произошло убийство. 37-летняя местная жительница расправилась со своим 43-летним сожителем. 

По предварительным данным, после бытовой ссоры женщина схватила нож и нанесла мужчине один удар в область шеи. От полученной травмы мужчина скончался в карете скорой помощи. 

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили факт преступления. В данный момент подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 16:32 0
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