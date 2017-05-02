Туляков просят помочь найти пропавшего 31-летнего калужанина

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

О судьбе Вадима Толмачёва родственники ничего не знают уже почти неделю. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех жителей Тульской области помочь в поисках пропавшего без вести 31-летнего Вадима Толмачёва из Калуги. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

26 апреля, около часу дня, Вадим Толмачёв вышел из своей квартиры на улице Суворова исчез. С тех пор о нём никто ничего не слышал. Приметы: рост около двух метров, худощавое телосложение, глаза карие, выбрит наголо, носит длинные «запорожские» усы.

Пропавший был одет в чёрную куртку-косуху, джинсы, водолазку и полуботинки чёрного цвета. На голове – тёмно-серая бандана. При себе имел паспорт.