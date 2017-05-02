новости
новости
Регистрация
Туляков просят помочь найти пропавшего 31-летнего калужанина
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Туляков просят помочь найти пропавшего 31-летнего калужанина

О судьбе Вадима Толмачёва родственники ничего не знают уже почти неделю. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех жителей Тульской области помочь в поисках пропавшего без вести 31-летнего Вадима Толмачёва из Калуги. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

26 апреля, около часу дня, Вадим Толмачёв вышел из своей квартиры на улице Суворова исчез. С тех пор о нём никто ничего не слышал. Приметы: рост около двух метров, худощавое телосложение, глаза карие, выбрит наголо, носит длинные «запорожские» усы.

Пропавший был одет в чёрную куртку-косуху, джинсы, водолазку и полуботинки чёрного цвета. На голове – тёмно-серая бандана. При себе имел паспорт.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вадима Толмачёва, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 и 8-953-311-40-07, или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
пропал без вестипропал человекрозыск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алерт
Место
Тульская областьТулаКалуга

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 17 человек
За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 17 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика