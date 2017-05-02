За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 17 человек

Очаги обитания кровососов выявлены в 14 районах региона, а также в Туле.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, с 24 по 30 апреля в лечебные учреждения Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 17 человек, в том числе четверо детей. В трети случаев укусы не прошли безвредно – насекомые оказались заражены различными заболеваниями.

Специалистами зарегистрированы природные очаги иксодового клещевого боррелиоза в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Веневском, Ефремовском, Дубенском, Заокском, Ленинском, Одоевский, Киреевском, Суворовском, Щекинском, Узловском, Ясногорском районах области, а также в Туле.

Чтобы защитить себя от укусов клещей в лесу, парке или на дачном участке, нужно правильно одеваться:

рубашку с длинными рукавами заправляют в брюки, брючины в носки и далее в сапоги,

на голову – шапку/платок;

стоит пользоваться мазями и аэрозолями, отпугивающими клещей, а также периодически проводить осмотр одежды.

Для удаления присосавшегося клеща следует обращаться в лечебно-профилактическое учреждение. После удаления насекомое необходимо исследовать на инфицированность.