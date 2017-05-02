За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 17 человек
Очаги обитания кровососов выявлены в 14 районах региона, а также в Туле.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, с 24 по 30 апреля в лечебные учреждения Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 17 человек, в том числе четверо детей. В трети случаев укусы не прошли безвредно – насекомые оказались заражены различными заболеваниями.
Специалистами зарегистрированы природные очаги иксодового клещевого боррелиоза в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Веневском, Ефремовском, Дубенском, Заокском, Ленинском, Одоевский, Киреевском, Суворовском, Щекинском, Узловском, Ясногорском районах области, а также в Туле.
Чтобы защитить себя от укусов клещей в лесу, парке или на дачном участке, нужно правильно одеваться:
- рубашку с длинными рукавами заправляют в брюки, брючины в носки и далее в сапоги,
- на голову – шапку/платок;
- стоит пользоваться мазями и аэрозолями, отпугивающими клещей, а также периодически проводить осмотр одежды.
Для удаления присосавшегося клеща следует обращаться в лечебно-профилактическое учреждение. После удаления насекомое необходимо исследовать на инфицированность.
Исследования клещей проводятся в «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная 114, тел.: 37-39-56) или «Тульской диагностической лаборатории» (Тула, ул. Московская, д.17, тел.: 21-23-69).