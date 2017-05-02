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За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 17 человек

За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 17 человек

Очаги обитания кровососов выявлены в 14 районах региона, а также в Туле.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, с 24 по 30 апреля в лечебные учреждения Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 17 человек, в том числе четверо детей. В трети случаев укусы не прошли безвредно – насекомые оказались заражены различными заболеваниями.

Специалистами зарегистрированы природные очаги иксодового клещевого боррелиоза в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Веневском, Ефремовском, Дубенском, Заокском, Ленинском, Одоевский, Киреевском, Суворовском, Щекинском, Узловском, Ясногорском районах области, а также в Туле.

Чтобы защитить себя от укусов клещей в лесу, парке или на дачном участке, нужно правильно одеваться:

  • рубашку с длинными рукавами заправляют в брюки, брючины в носки и далее в сапоги,
  • на голову – шапку/платок;
  • стоит пользоваться мазями и аэрозолями, отпугивающими клещей, а также периодически проводить осмотр одежды.

Для удаления присосавшегося клеща следует обращаться в лечебно-профилактическое учреждение. После удаления насекомое необходимо исследовать на инфицированность.

Исследования клещей проводятся в «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная 114, тел.: 37-39-56) или «Тульской диагностической лаборатории» (Тула, ул. Московская, д.17, тел.: 21-23-69).

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +2
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