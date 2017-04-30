Полицейские помогли жителю Тулы найти двоюродную сестру

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Родственники потеряли связь друг с другом около 30 лет назад и с тех пор не общались.

В УМВД России по Тульской области поступило письмо от жителя Тулы, в котором он благодарит сотрудников отдела полиции «Привокзальный» за помощь в поиске его двоюродной сестры. Как сообщает пресс-служба ведомства, родственники потеряли связь друг с другом почти 30 лет назад, и всё это время житель Тулы занимался сбором информации о судьбе своего дяди – участника Великой Отечественной войны.

Недавно мужчине удалось узнать, что его родственник, призванный в Красную Армию в 1942 году, погиб и был захоронен в братской могиле в центре поселка Ватутино Нестеровского района Калининградской области. Но сообщить об этом дочери героя туляк не мог – почтовые адреса давно поменялись, а постоянную связь родственники не поддерживали.

Тульские полицейские провели поисковые мероприятия и направили соответствующие запросы по прежнему месту жительства женщины. Благодаря помощи правоохранителей мужчина смог найти свою двоюродную сестру и рассказать ей о судьбе отца.