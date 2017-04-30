новости
новости
Регистрация
Полицейские помогли жителю Тулы найти двоюродную сестру
Фото: sochi-informburo.ru

Полицейские помогли жителю Тулы найти двоюродную сестру

Родственники потеряли связь друг с другом около 30 лет назад и с тех пор не общались.

В УМВД России по Тульской области поступило письмо от жителя Тулы, в котором он благодарит сотрудников отдела полиции «Привокзальный» за помощь в поиске его двоюродной сестры. Как сообщает пресс-служба ведомства, родственники потеряли связь друг с другом почти 30 лет назад, и всё это время житель Тулы занимался сбором информации о судьбе своего дяди – участника Великой Отечественной войны.

Недавно мужчине удалось узнать, что его родственник, призванный в Красную Армию в 1942 году, погиб и был захоронен в братской могиле в центре поселка Ватутино Нестеровского района Калининградской области. Но сообщить об этом дочери героя туляк не мог – почтовые адреса давно поменялись, а постоянную связь родственники не поддерживали.

Тульские полицейские провели поисковые мероприятия и направили соответствующие запросы по прежнему месту жительства женщины. Благодаря помощи правоохранителей мужчина смог найти свою двоюродную сестру и рассказать ей о судьбе отца.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:04 +4
Другие статьи по темам
Событие
поиск людейрозыск пропавшихищут родственниковполицияУМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области – самый дешёвый свиной шашлык
В Тульской области – самый дешёвый свиной шашлык
До 3 мая в Тульской области введён особый противопожарный режим
До 3 мая в Тульской области введён особый противопожарный режим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика