Сотрудники ГИБДД снова могут использовать ручные радары

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Приборы изъяли из обращения около года назад. Теперь их усовершенствовали и вернули инспекторам.

Инспекторы ГИБДД снова получили право использовать в работе ручные радары для измерения скорости. Об этом сообщает портал Autonews. Такие приборы активно использовались стражами дорог несколько лет назад, но были запрещены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Недобросовестные инспекторы вымогали у провинившихся водителей взятки, взамен обещая удалить из памяти устройства видеозапись с нарушением. После модернизации, в радарах установлено новое программное обеспечение – теперь стереть видео невозможно, а извлечь из него карту памяти может только оператор, имеющий соответствующий допуск.

Всего было модернизировано более полутора тысяч устройств. Усовершенствованные радары уже поступили в подразделения ГИБДД 20 регионов России.