Где в Туле отключат свет 28 апреля
Плановые отключения пройдут на 29 улицах областного центра.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонтные и профилактические работы по следующим адресам:
- ул. Пузакова, 1,
- ул. Демидовская, 179, 179-а,
- ул. Октябрьская, 80, 82,
- ул. Коминтерна, 2-а,
- ул. Советская, 2, 5, 5-а,
- ул. Ленина, 7,
- пер. 1-й Красный, 15,
- ул. Кирова, 137, 139,
- ул. Серова, 1, 3,
- п. Н-Скуратово, 1-15-а,
- ул. Володарского, 1-в,
- ул. Чапаева, 28,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Ракетная, 7-а, 12,
- ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 25-а,
- ул. Косогорская, 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 1-49 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 50-82 (чётн.), 41-73 (нечётн.),
- ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 17-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-зд, 1-23,
- 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 56-76 (чётн.).
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