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Где в Туле отключат свет 28 апреля

Где в Туле отключат свет 28 апреля

Плановые отключения пройдут на 29 улицах областного центра.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонтные и профилактические работы по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 1,
  • ул. Демидовская, 179, 179-а,
  • ул. Октябрьская, 80, 82,
  • ул. Коминтерна, 2-а,
  • ул. Советская, 2, 5, 5-а,
  • ул. Ленина, 7,
  • пер. 1-й Красный, 15,
  • ул. Кирова, 137, 139,
  • ул. Серова, 1, 3,
  • п. Н-Скуратово, 1-15-а,
  • ул. Володарского, 1-в,
  • ул. Чапаева, 28,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Ракетная, 7-а, 12,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 25-а,
  • ул. Косогорская, 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 1-49 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),
  • ул. Панфиловцев, 50-82 (чётн.), 41-73 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 17-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-зд, 1-23,
  • 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 56-76 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, 27 апреля, в 21:45 0
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