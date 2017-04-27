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Житель Ясногорска сломал шею своей знакомой
Фото: zakryma.ru

Житель Ясногорска сломал шею своей знакомой

Конфликт произошёл во время распития спиртного. Женщина скончалась на месте.

Ясногорским отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

24 апреля подозреваемый, находясь в  комнате общежития, распивал алкоголь вместе с 44-летней знакомой. Женщина оскорбила своего приятеля, между собутыльниками произошел конфликт. Разозлившись, злоумышленник избил несчастную. От полученной травмы шеи потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

 

Автор: Леонид Почекин, 27 апреля, в 23:47 0
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Место
Тульская областьЯсногорск

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