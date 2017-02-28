В Тульской области пройдет экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Акция проходит в виде соревнований между районами и городами области, победители в которых будут отмечены премиями, благодарностями и награждены призами.

С 1 по 21 марта 2017 года в Тульской области снова пройдет экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция проходит в виде соревнований между районами и городами области. Победители акции будут отмечены премиями, благодарностями и награждены ценными призами.

К участию приглашают все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Тульской области.

Расписание участия городов Тульской области

Для участия надо:

собрать ненужную макулатуру – более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности);

оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф.

Прием заявок осуществляется в течение всей акции. Если участников будет много, возможно продление сроков акции. Вывоз макулатуры будет осуществляться по предварительному согласованию с участниками транспортом организатора.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Все активные участники будут отмечены благодарностями от Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно, вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции.

В случае если общий результат будет более 150 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы:

1 место — аллея из 15 саженцев маньчжурского ореха, красного дуба, явор, клён из генофонда главного ботанического сада РАН г. Москвы.

2 место — фестиваль зеленого документального «ЭКОЧАШКА» (кино, мастер-классы, игры).

3 место – уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). В одном из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам.

Акция проводится при поддержке:

Оргкомитет акции: 8-953-336-53-33,

E-mail акции: i@sdai-bumagu.com

Инструкция по сдаче макулатуры

Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-бумага, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п.

Что не нужно приносить на акцию: чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца.

Как подготовить к сдаче:

удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов,

отделить металлические пружины (от старых календарей, тетрадей),

перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки, коробки развернуть и сложить.

Неразобранные коробки приниматься не будут!

Иначе автомобиль будет возить воздух вместо макулатуры. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного м3, по дополнительной заявке, оставленной на сайте и согласованной с организаторами акции.

Если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона будет нецелесообразна экологически, малый вес при большом объёме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.