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В Тульской области парень попал в ДТП на угнанном автомобиле

В Тульской области парень попал в ДТП на угнанном автомобиле

У угонщика взята кровь для анализа на содержание алкоголя.

В Суворовском районе полицейские устанавливают обстоятельства неправомерного завладения транспортным средством. По предварительным данным, 21-летний житель районного центра выпивал со знакомым. Внезапно молодому человеку захотелось угнать ВАЗ-2112, принадлежащий отцу собутыльника.

Находясь за рулем автомобиля, угонщик, предположительно, не справился с управлением на автодороге «Голодское-Суворов-Одоев» и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. У него взята кровь для анализа на содержание алкоголя. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:50 0
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