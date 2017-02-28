В Тульской области парень попал в ДТП на угнанном автомобиле

У угонщика взята кровь для анализа на содержание алкоголя.

В Суворовском районе полицейские устанавливают обстоятельства неправомерного завладения транспортным средством. По предварительным данным, 21-летний житель районного центра выпивал со знакомым. Внезапно молодому человеку захотелось угнать ВАЗ-2112, принадлежащий отцу собутыльника.

Находясь за рулем автомобиля, угонщик, предположительно, не справился с управлением на автодороге «Голодское-Суворов-Одоев» и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. У него взята кровь для анализа на содержание алкоголя. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.