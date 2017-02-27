Жилищный квест для туляков: выбросить мусор и остаться чистым

В редакцию Myslo обратились жители дома №101 по улице Тимирязева. Их новые мусорные баки утопают в грязи.

У жителей дома № 101 корпус 1 по ул. Тимирязева появилось необычное увлечение: выбросить мусор. Теперь это целая проблема! Недавно их управляющая компания «Платоновский лес 2» установила во дворе новые мусорные бачки — современные, на колесиках, небольшого объема. Такие сейчас ставят в Туле повсеместно.

Проблема в том, что поставили баки прямо на снег. А должны были — на оборудованную контейнерную площадку.

- Контейнеры расположены примерно в 10 метрах от подъездов, рядом детский сад… — говорит тулячка Олеся Леонова. — А теперь и вовсе все растаяло. Невозможно подойти! На улице плюс, и вокруг бачков образовалась грязевая каша.

Баки стоят на наклонной поверхности, периодически падают, из них всё вываливается!

Ветер разносит весь мусор по двору. Одним словом, хотели как лучше, а нам разгребать.

– Мы замерили расстояние от нашего дома до контейнеров, оно составляет 13 метров, что уже является нарушением СанПин. Должно быть не менее 20 метров. Специальная площадка не оборудована, поэтому территория вокруг баков в ужасном состоянии. Мусор вывозят регулярно, но вокруг контейнеров никто не убирает.

Олеся Леонова права. Правила и по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов определены СанПиН 2.1.2.2645−10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Пункт 8.2.5 гласит: Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

В соответствии с СанПин, контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

За комментариями Myslo обратился в ЖЭУ УК «Платоновский лес 2». Там нас заверили, что уже на этой неделе территорию под бачками засыплют щебенкой. Оборудовать площадку как положено пока возможности нет – территорию нужно забетонировать, но погода этого не позволяет.

Также коммунальщики сообщили, что поддерживают контакт со старшей по дому, вскоре жильцом, видимо, ждет собрание: им придется сообща выбрать место во дворе для установки постоянной контейнерной площадки.

справка myslo

Не можете добиться ответа от своей управляющей компании? Жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию Тульской области: Тула, пр. Ленина, 2, тел.: (4872) 56-81-86, 24-51-60. gzi71@tularegion.ru.

Расскажите свою коммунальную историю на Myslo. Говорят, многим помогает ;)

Пишите на news@myslo.ru, звоните в редакцию по тел. 57-07-07.