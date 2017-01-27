Прокуратура и Росприроднадзор проверят факт утилизации мусора под Болохово

Киреевская межрайонная прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по факту утилизации мусора в овраге у прудов в Болохово. Об этом Myslo сообщили в администрации города.

Как рассказала заместитель главы администрации Болохово Ольга Стрельникова, в Болохово нет мусорного полигона и все коммунальные предприятия должны вывозить отходы на полигон в Узловском районе.

Напомним, факт свалки мусора в овраг у прудов под Болохово в районе машзавода зафиксировал на камеру мобильного телефона местный житель Евгений Супонин. Заметив едущий трактор, наполненный мусором, мужчина проследовал за ним, чтобы поинтересоваться у водителя, кто дал ему распоряжение здесь утилизировать отходы. Оказалось, что подобное указание дал водителю директор ООО «УК АлюрСтрой» Виталий Сальков.

Кстати, в управляющей компании просьба прокомментировать распоряжение директора сбрасывать и сжигать мусор в овраге вызвала удивление. Сотрудники сказали, «этого не может быть».