В авариях в Тульской области пострадали двое детей

Фото УГИБДД по Тульской области.

13-летнюю девочку отпустили после оказания медицинской помощи, а 12-летнюю пострадавшую госпитализировали.

24 февраля в Тульской области произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

В 12.20 на 50-м километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 36-летний мужчина, управляя «Киа Рио», врезался в ВАЗ-21102. В аварии пострадал 27-летний водитель ВАЗа и две пассажирки иномарки: 40-летняя женщина и 13-летняя девочка. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой.

В 19.08 на 193 километре автодороги М-4 «Дон» 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершила попутное столкновение с «Дэу Нексия».

В результате пострадала сама автоледи и ее 12-летняя пассажирка. Пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.