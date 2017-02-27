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В авариях в Тульской области пострадали двое детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В авариях в Тульской области пострадали двое детей

13-летнюю девочку отпустили после оказания медицинской помощи, а 12-летнюю пострадавшую госпитализировали.

24 февраля в Тульской области произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

 

В 12.20 на 50-м километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 36-летний мужчина, управляя «Киа Рио», врезался в ВАЗ-21102. В аварии пострадал 27-летний водитель ВАЗа и две пассажирки иномарки: 40-летняя женщина и 13-летняя девочка. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой.

 

В 19.08 на 193 километре автодороги М-4 «Дон» 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершила попутное столкновение с «Дэу Нексия».

В результате пострадала сама автоледи и ее 12-летняя пассажирка. Пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:01 0
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