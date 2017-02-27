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Две улицы Тулы станут односторонними
Фото из архива Myslo.

Две улицы Тулы станут односторонними

Изменения в порядке движения вступят в силу с 20 марта.

Для повышения пропускной способности и уменьшения числа опасных мест на дорогах с 20 марта 2017 года односторонними станут еще две улицы Тулы:

  • улица Доватора (от улицы Приупской до улицы Металлургов);
  • улица Столетова (от улицы Металлургов до улицы Приупской).

Напомним, о том, какие еще улицы в 2017 году станут односторонними, читателям нашего портала рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:51 +1
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