Две улицы Тулы станут односторонними

Фото из архива Myslo.

Изменения в порядке движения вступят в силу с 20 марта.

Для повышения пропускной способности и уменьшения числа опасных мест на дорогах с 20 марта 2017 года односторонними станут еще две улицы Тулы:

улица Доватора (от улицы Приупской до улицы Металлургов);

улица Столетова (от улицы Металлургов до улицы Приупской).

Напомним, о том, какие еще улицы в 2017 году станут односторонними, читателям нашего портала рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков.