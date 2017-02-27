Фото из архива Myslo.
Две улицы Тулы станут односторонними
Изменения в порядке движения вступят в силу с 20 марта.
Для повышения пропускной способности и уменьшения числа опасных мест на дорогах с 20 марта 2017 года односторонними станут еще две улицы Тулы:
- улица Доватора (от улицы Приупской до улицы Металлургов);
- улица Столетова (от улицы Металлургов до улицы Приупской).
Напомним, о том, какие еще улицы в 2017 году станут односторонними, читателям нашего портала рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков.
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