В Туле станут односторонними еще шесть улиц

Фото Алексея Пирязева.

В Туле может появиться отдельная

полоса для общественного транспорта

- Какие улицы в Туле станут односторонними в 2017 году? Мария, Тула.

- В целях повышения пропускной способности и сокращения количества опасных мест на дорогах в 2017 году одностороннее движение будет организовано на шести автодорогах:

на ул. Бундурина;

ул. Свободы;

ул. Братьев Жабровых (от ул. Вересаева до ул. Фрунзе);

дублер проспекта Ленина (от 145 до ул. Вознесенского);

ул. Доватора (от ул. Приупской до ул. Металлургов);

ул. Столетова (от ул. Металлургов до ул. Приупской).

- Губернатор и глава администрации Тулы успокоили, что трамвай не уберут с улиц, а вы опять говорили в СМИ о демонтаже путей и о том, что пробки от трамваев... Palivac, пользователь Myslo.

- Я не говорю, что трамвай нужно убрать. Но систему необходимо модернизировать. Трамвай не должен мешать автомобилю, а автомобиль трамваю. Стрелки, знаки, светофоры – это тормозы движения, они в данном случае не помогут. Самая важная задача – увеличить пропускную способность. Большая проблема еще и в том, что в целях экономии сократили кондукторов, а значит, пока водитель обилечивает пассажиров, трамвай стоит на месте и тормозит движение. А пассажиры выходят сразу на проезжую часть. Трамваи в Москве находятся в стороне от проезжей части, и это правильно.

- Меня интересует участок дороги в районе ул. Мосина и ул. Советской. В частности, поворот с улицы Мосина в Заречье. На этом участке постоянное скопление машин. Автотранспорт не может повернуть с улицы Мосина налево, потому что пропускает машины, движущиеся по ул. Металлистов на ул. Мосина. Там нужна или дополнительная стрелка светофора, или какое-то другое решение. Ольга Бойко, Тула.

- Данный вопрос уже рассматривался, и сейчас готовятся предложения для направления их в администрацию города Тулы. Изменение организации дорожного движения подразумевает затрату денежных средств. А вообще в Туле очень много транспорта. И с каждым годом дорожная обстановка будет усложняться. Сейчас готовится проект о приоритете общественного транспорта, будет рассматриваться вопрос о выделении отдельной полосы для него. Нужно создать комфортные условия для пассажиров. Тогда, возможно, часть людей пересядет с личных автомобилей на автобусы. Это один из способов решения проблем с пробками.

- В Туле возле гимназии №30 на перекрестке улиц Каракозова и Кирова нет ограждений. Дорога очень узкая, дети могут случайно выбежать на дорогу. На основании чего устанавливаются ограждения на тротуарах перед дорогой? Родители учащихся тульской гимназии №30.

- Есть ГОСТ Р 52289-2004, в котором четко прописано, где ставятся такие ограждения: на перекрестках, возле регулируемых пешеходных переходов и пешеходных переходов, расположенных непосредственно возле учебных заведений. На данном перекрестке должно быть установлено ограждение. Есть судебное решение о необходимости установки администрацией Тулы ограждений по указанному адресу.

Как поменять права

- Как можно обменять водительские права, которые просрочены более 10 лет? bbss, пользователь Myslo.

- Необходимо прийти в любое отделение МРЭО ГИБДД. С собой необходимо иметь медицинскую справку, паспорт, старое водительское удостоверение, оплатить госпошлину. С 1 февраля 2017 года, обменять водительское удостоверение можно также в любом МФЦ Тульской области. Для этого нужно принести в офис МФЦ следующие документы:

заявление – его можно составить дома от руки либо же попросить у сотрудника МФЦ бланк, в графы которого и внести необходимые данные (главное, чтобы не было ошибок и в конце стояла ваша подпись),

паспорт или другой документ удостоверяющий личность,

медицинскую справку, подтверждающую, что кандидат прошел медкомиссию. Но требуется она не во всех случаях. Например, не нужно ее предоставлять, если прежний документ был испорчен или утерян, либо если сменяются персональные данные (фамилия),

если имеется старое водительское удостоверение, то его также следует предоставить,

квитанцию, свидетельствующую об оплате государственной пошлины для производства нового водительского удостоверения.

Кроме того, нужно подготовить и копии всех перечисленных выше документов.

- Закон о досрочном возврате прав уже принят? Об этом говорит весь интернет и СМИ. Александра, Тула.

- На законодательном уровне пока не рассматривается вопрос о сокращении сроков лишения водительского удостоверения.

- В свидетельстве о регистрации транспортного средства была допущена неточность: вместо цифры «0» стоит буква «о» в win номере автомобиля. Как исправить эту ошибку? Константин, Чернь.

- Необходимо с транспортным средством подъехать в отделение МРЭО ГИБДД, которое допустило ошибку. Специалисты осмотрят ТС и, если ошибка подтвердится, в свидетельство о регистрации внесут изменения.

Можно ли разворачиваться на пешеходном переходе?

- Проясните ситуацию с пешеходным переходом на ул. Гоголевской и пр. Ленина. Почему, если горит красный на пр. Ленина, нельзя переходить пешеходам со стороны Дворянского собрания? Поворот с проспекта туда запрещен из-за одностороннего движения. Владимировна, пользователь портала Myslo.

- Дело в том, что в соответствии с требованием ГОСТа не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования. В связи с этим для пешеходов на перекрестках выделена пешеходная фаза на светофорах.

- Правда, что левый поворот с пр. Ленина на перекрёстке с ул. Первомайской и ул. Пушкинской и прочие маневры с заездом за стоп-линию и разворотом на пешеходном переходе не противоречат ПДД? Пользователи портала Myslo.

- За разворот на пешеходном переходе, а также за проезд за стоп-линию предусмотрены штрафы. За разворот на пешеходном переходе – штраф в размере 500 руб., а за проезд за стоп-линию – штраф в размере 800 руб.

- Расскажите о рейдах по тахографам на грузовых авто. Насколько я знаю, практически все старые авто ездят без них. Есть ли деление на тульских и приезжих водителей по этому поводу? Басурманин, пользователь Myslo.

- Профилактические рейды по тахографам проводятся на постоянной основе в ходе повседневного несения службы личным составом Госавтоинспекции области. Все водители равны к требованиям установки тахографов, определенные исключения предусмотрены Приказом Минтранса РФ №36 от 13.02.2013. Всего за 2016 год к административной ответственности было привлечено более 3000 водителей.

- Как организован контроль за опасным вождением в Тульской области? Tula-moya_Rodina, пользователь Myslo.

- Термин «опасное вождение» есть, но на законодательном уровне ответственности еще не предусмотрено. Законопроект на данный момент находится на рассмотрении Государственной Думы РФ.

- Я живу в Привокзальном районе. У нас в 1-м Лихвинском проезде ходит автобус №2 и маршрутное такси №4. Но нет обустройства знаками «Главная дорога». Здесь могут быть серьезные происшествия. Ходит общественный транспорт, жертв может быть много. Александр Киселев, Тула.

- В случае отсутствия дорожных знаков приоритета необходимо руководствоваться Правилами дорожного движения, а именно правилами проезда перекрестков.

- Когда ГИБДД наведет порядок на площади перед Главпочтамтом?

Там с 9 до 20 часов ежедневно, без выходных устроили бесплатную парковку на тротуаре. Пешеходы уже не могут пройти. DRINK, пользователь Myslo.

- Экипажи ГИБДД выезжают туда по мере возможности.

- Планируется ли фотофиксация выездов за стоп-линию? В частности, на перекрёстках Советской/Мосина, Красноармейского/Лейтейзена, Красноармейского/Ленина. В час пик там очень много любителей выехать на перекресток. Den, пользователь Myslo.

- Со своей стороны мы анализируем дорожную обстановку и с учетом очагов аварийности, т.е. тех мест, на которых произошло большее количество ДТП, передаем информацию в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Те в свою очередь занимаются планированием и размещением камер фотофиксации.

- Почему запретили разворот по улице Советской при движении от Красноармейского проспекта у перекрестка ул. Советской и ул. Мосина?

- Вопросами организации движения занимается владелец дороги – администрация г. Тулы. Целесообразнее адресовать этот вопрос им.

- На перекрестке ул. Пролетарской и ул. Ложевой в Туле нет пешеходного перехода. А в 19.30 выключается светофор. Перейти дорогу очень сложно. Можно ли сделать нам безопасный переход? Светлана Геннадьевна, Тула.

- Мы проанализируем ситуацию со светофорным объектом и о необходимых мероприятиях проинформируем администрацию г. Тулы.

- Почему установка отдельной пешеходной секции на светофорах усугубляет положение с пробками в городе? Зачем нужны пешеходные секции на перекрестке ул. Луначарского и ул. Комсомольской, ул. Оборонной и ул. Л. Толстого, ул. Калинина и ул. Плеханова? Там ходит три человека в час, но автомобили стоят по 20-30 секунд. Розарио Агро, пользователь Myslo.

- Да, конечно, такое возможно, но тем не менее при этом обеспечивается безопасность дорожного движения. Безопасность дорожного движения всегда имеет приоритетное значение.

От редакции. Уважаемые пользователи портала Myslo! Многие повторяющиеся вопросы, заданные в комментариях к анонсу прямой линии, мы передали в УГИБДД. Установка светофоров, знаков, пешеходных переходов находится в ведении администрации Тулы. Руководитель УГИБДД все же пообещал оценить обстановку в указанных проблемных местах и передать пожелания комиссии, принимающей решение об установке знака или светофора.

досье

Михаил Владимирович Есаков

Родился 1 мая 1963 года в Ряжском районе Рязанской области.

Окончил Краснодарскую среднюю спецшколу ГАИ.

С 2013 года назначен на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Тульской области в звании полковника полиции.

Семья: супруга Виктория, сын Сергей, дочь Полина.

Любимое место в Туле: Центральный парк.

Любимая музыка: Би-2, София Ротару, Александр Розенбаум.

Хобби: спорт.

Любимые виды спорта: биатлон, волейбол, бокс.

Любимая еда: оливье, картошка с грибами.