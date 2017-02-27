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В Туле полиция поймала дачного вора

В Туле полиция поймала дачного вора

Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах.

По предварительным данным, 50-летний ранее судимый мужчина проникал на оставленные на зиму без присмотра косогорские дачи на территории и забирал найденные там вещи. Похищенное у него обнаружено и изъято. 

В отделении полиции «Косогорское» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изучают все детали противоправной деятельности подозреваемого.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:25 +1
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