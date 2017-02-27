В Туле полиция поймала дачного вора
Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина.
В Туле полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах.
По предварительным данным, 50-летний ранее судимый мужчина проникал на оставленные на зиму без присмотра косогорские дачи на территории и забирал найденные там вещи. Похищенное у него обнаружено и изъято.
В отделении полиции «Косогорское» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изучают все детали противоправной деятельности подозреваемого.
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