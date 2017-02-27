В Туле полиция поймала дачного вора

В Туле полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах.

По предварительным данным, 50-летний ранее судимый мужчина проникал на оставленные на зиму без присмотра косогорские дачи на территории и забирал найденные там вещи. Похищенное у него обнаружено и изъято.

В отделении полиции «Косогорское» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изучают все детали противоправной деятельности подозреваемого.