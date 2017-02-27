В Тульской области вор украл бензопилу и болгарку

Сотрудники отдела МВД России «Ефремовский» установили подозреваемого в совершении кражи в одной из деревень района.

По предварительным данным, вор проник в чужой гараж, сбив навесной замок, и украл бензопилу и болгарку.

По итогам предварительного расследования полицейские выяснили, что к краже может быть причастен неработающий ранее судимый 50-летний мужчина, в дальнейшем это предположение подтвердилось.

Подозреваемый признался в совершении преступления, у него обнаружили и изъяли похищенное.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим возможным хищениям чужого имущества.