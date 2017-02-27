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В Тульской области вор украл бензопилу и болгарку

В Тульской области вор украл бензопилу и болгарку

Мужчина проник в чужой гараж, сбив навесной замок.

Сотрудники отдела МВД России «Ефремовский» установили подозреваемого в совершении кражи в одной из деревень района.

По предварительным данным, вор проник в чужой гараж, сбив навесной замок, и украл бензопилу и болгарку.

По итогам предварительного расследования полицейские выяснили, что к краже может быть причастен неработающий ранее судимый 50-летний мужчина, в дальнейшем это предположение подтвердилось.

Подозреваемый признался в совершении преступления, у него обнаружили и изъяли похищенное.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим возможным хищениям чужого имущества.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:17 0
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