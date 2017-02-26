В последние зимние дни в Тульской области ожидается потепление

А в первый день весны синоптики обещают днем до +6 градусов.

В последние дни зимы в Тульской области ожидается потепление. Температура воздуха днем в понедельник и во вторник достигнет трех градусов тепла. Ночью по-прежнему будет морозно.

27 февраля синоптики обещают небольшие осадки — пройдет мокрый снег. 28 февраля ожидается переменная облачность.

1 марта туляков ожидает весенняя погода. За окном днем будет 6 градусов тепла, ночью — 1 градус выше нуля. А вот к концу недели снова будет морозно — 4 марта, в субботу, ночью будет -2 градуса.