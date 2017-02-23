Новомосковцы построили танк из автомашин

На территории гипермаркета «Линия» в Новомосковске прошел автомобильный флешмоб в честь Дня защитника Отечества.

22 февраля на парковочной территории гипермаркета «Линия» в Новомосковске автолюбители организовали автомобильный флешмоб в честь Дня защитника Отечества.

Автолюбители в честь грядущего праздника построили из автомобилей танк.



Фото взято с tulactive.ru.

Также с наступлением темноты на том же месте прошло огненное шоу.



Фото взято с tulactive.ru.

Напомним, похожий флешмоб прошел в Туле в канун Нового года. Тогда туляки выстроили автомобили снежинкой.