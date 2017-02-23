В интерактивном парке «Рубеж обороны» в Туле провели урок истории

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Сегодня, 23 февраля, в интерактивном парке «Рубеж обороны» для жителей Привокзального округа директор музея «Оборона города Тулы», историк Артем Зенов провел урок истории.

Он напомнил, что важную роль в разгроме вражеских войск под Москвой сыграли мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города.

Они не только преградили врагу путь на Москву, но и нанесли большой ущерб живой силе и технике.

Артем Викторович рассказал о поисковой работе, об участии Героя Советского Союза Ивана Яковлевича Кравченко и его роли в обороне Тулы - этот факт несправедливо замалчивался до недавнего времени. Кравченко был назначен командиром Южного боевого участка обороны Тулы. Именно он, ожидая танковую атаку немцев, приказал убирать зенитки с Орловского шоссе и отвести их группами по две по обеим сторонам дороги на расстоянии не менее 100 метров, чтобы увеличить сектор обстрела и создать неудобство для танков.

Экскурсанты, среди которых были ветераны и труженики тыла, поделились своими воспоминаниями, а затем осмотрели землянки.

Напомним, военно-патриотический парк «Рубеж обороны» воссоздает настоящую партизанскую деревню.

Здесь построены землянки, штабная, медицинская, общая, красный уголок, партизанская школа (она же столовая), конюшня (она же зона хранения велосипедов), окопы, смотровая вышка и кострище.