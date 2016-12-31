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Тульские автомобилисты построили из машин снежинку
Фото Дмитрия Авдошина.

Тульские автомобилисты построили из машин снежинку

В Туле прошел новогодний автофлешмоб.

Туляки подхватили идею новогоднего автофлешмоба. Напомним, что во многих российских городах автомобилисты выстроили из машин различные фигуры — так, в Челябинске «нарисовали» елку, в Астрахани «слепили» снеговика, а в Павлодаре сделали имитацию секундной стрелки часов, отсчитывающей время до Нового года.

А в Туле 30 декабря автомобилисты на парковке возле ТЦ «Макси» построили снежинку!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 +11
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