В Тульской области сняли с продажи почти 3 литра косметических лосьонов

Их реализация нарушала постановление о запрете продажи непищевой продукции, содержащей больше 28% этилового спирта от объема готовой продукции.

Специалисты управления Роспотребнадзора проверили 134 объекта продовольственной и непродовольственной торговли, в которых может продаваться непищевая продукция, содержащая больше 28% этилового спирта от объема готовой продукции.

При проверке они обнаружили, что в ИП Серегина Е.В. в Щекинском районе продаются лосьоны косметические «Боярышник», «Огуречный», «Зверобой», «Боярышниковый цвет».

Продукция была арестована, к ИП приняли меры административного воздействия. Кроме того, были найдены нарушения в части несоблюдения:

правил продажи отдельных видов товаров,

условий хранения,

отсутствия сопроводительной документации.

За эти нарушения сотрудники Управления составили 85 протоколов об административном правонарушении и сняли с реализации 2,85 литра парфюмерно-косметической продукции.

Мероприятия по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции продолжаются.

Напомним, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации принято постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017г. №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» сроком на 60 дней.

Это Постановление направлено губернатору Тульской области, УМВД России по Тульской области, прокуратуре Тульской области и опубликовано в средствах массовой информации.