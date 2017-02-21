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В Туле эвакуируют брошенный транспорт
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле эвакуируют брошенный транспорт

Уже убрали пять автомобилей.

В Туле продолжают выявлять и устранять нарушения Правил благоустройства. В Центральном округе с начала года принудительно эвакуируют брошенный разукомплектованный транспорт, который находится во дворах многоквартирных домов, в частном секторе и на проезжих частях.

Подобные машины мешают уборке снега, а также проезду транспорта медицинских, пожарных и спасательных служб.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, уже было убрано пять автомобилей:

  • на ул. Староникитской;
  • ул. Рязанской, в районе дома № 3 (2 автомобиля);
  • в пос. Петелино, на ул. Парковой, 3;
  • в с. Осиновая Гора.
 

По вопросу эвакуации брошенного транспорта звоните по телефонам:

  • Главное управление по Зареченскому территориальному округу — 47−32−94,
  • Главное управление по Пролетарскому территориальному округу — 41−02−51,
  • Главное управление по Советcкому территориальному округу — 30−17−10,
  • Главное управление по Центральному территориальному округу — 31−28−47,
  • Главное управление по Привокзальному территориальному округу — 22−44−24.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:26 +1
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