Фото пресс-службы администрации города.
В Туле эвакуируют брошенный транспорт
Уже убрали пять автомобилей.
В Туле продолжают выявлять и устранять нарушения Правил благоустройства. В Центральном округе с начала года принудительно эвакуируют брошенный разукомплектованный транспорт, который находится во дворах многоквартирных домов, в частном секторе и на проезжих частях.
Подобные машины мешают уборке снега, а также проезду транспорта медицинских, пожарных и спасательных служб.
Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, уже было убрано пять автомобилей:
- на ул. Староникитской;
- ул. Рязанской, в районе дома № 3 (2 автомобиля);
- в пос. Петелино, на ул. Парковой, 3;
- в с. Осиновая Гора.
По вопросу эвакуации брошенного транспорта звоните по телефонам:
- Главное управление по Зареченскому территориальному округу — 47−32−94,
- Главное управление по Пролетарскому территориальному округу — 41−02−51,
- Главное управление по Советcкому территориальному округу — 30−17−10,
- Главное управление по Центральному территориальному округу — 31−28−47,
- Главное управление по Привокзальному территориальному округу — 22−44−24.
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