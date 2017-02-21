В Туле эвакуируют брошенный транспорт

Фото пресс-службы администрации города.

Уже убрали пять автомобилей.

В Туле продолжают выявлять и устранять нарушения Правил благоустройства. В Центральном округе с начала года принудительно эвакуируют брошенный разукомплектованный транспорт, который находится во дворах многоквартирных домов, в частном секторе и на проезжих частях.

Подобные машины мешают уборке снега, а также проезду транспорта медицинских, пожарных и спасательных служб.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, уже было убрано пять автомобилей:

на ул. Староникитской;

ул. Рязанской, в районе дома № 3 (2 автомобиля);

в пос. Петелино, на ул. Парковой, 3;

в с. Осиновая Гора.

По вопросу эвакуации брошенного транспорта звоните по телефонам: