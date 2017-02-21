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Дмитрий Ломовцев: «Вопрос с долгами ТНИТИ отложен до весны»

Дмитрий Ломовцев: «Вопрос с долгами ТНИТИ отложен до весны»

Министр промышленности и ТЭК Дмитрий Ломовцев рассказал журналистам о ситуации на ТНИТИ в рамках пресс-конференции.

По словам Дмитрия Ломовцева, после смены директора ТНИТИ смогло начать вновь получать и выполнять заказы. Тем не менее долг по заработной плате в 50 млн рублей на предприятии до сих пор не погашен.

Погасить его можно только за счет реализации имущества – производственной площадки в Басово.

– Сейчас мы проводим переговоры с предприятиями региона, которые потенциально заинтересованы в приобретении площадки. Её стоимость – 460 млн рублей. Если площадка будет куплена, то в апреле-мае долг за зарплате будет погашен. Если нет, то конкурсная процедура будет проводиться заново, – пояснил министр.

По данным ведомства, при всех имеющихся сложностях положительная динамика на предприятии уже набрана.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:39 0
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