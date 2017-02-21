Илья Варламов предложил Туле вернуть трамвай на проспект Ленина

Улица Киевская (ныне - пр. Ленина).

«Жуткая Тула и как её улучшить: подземный переход» – так называется новая запись в популярном блоге автора «Городских проектов» Ильи Варламова.

Известный российский блогер Илья Варламов благодаря истории о тульском трамвае на днях побывал в Туле.

«Жуткая Тула и как её улучшить» — так называется первая часть обзора нашего города в блоге Ильи. И посвящена она подземному переходу в районе улицы Каминского.

«На прошлой неделе по приглашению главы администрации я приехал в Тулу. Поводом послужила история с тульским трамваем: тульские власти решили убрать его с одной из улиц, а я выступил в защиту электротранспорта. Трамвай в Туле надо не убирать, а, наоборот, развивать, делать новые маршруты и обновлять подвижной состав.



У меня был весь день, чтобы погулять по городу. Город, к сожалению, в ужасном состоянии. Особо стоит выделить проблемы с парковкой, уборкой улиц, общественным транспортом, качеством городской среды.

По Туле просто неприятно ходить.

Например, в самом центре, в каких-то 600 метрах от Тульского кремля, невозможно перейти улицу, не спустившись в жуткий подземный переход!»

Подземный переход в центре города Варламов назвал градостроительной ошибкой. Если нет денег на хайвеи, расширяют улицы, а чтобы сделать их быстрее, начинают засовывать людей в подземные переходы.



Блогер объяснил, почему плох переход. Для 20% жителей спускаться и подниматься в нем не под силу (пожилые, с колясками, с багажом и т. д. ). Но главное — переход провоцирует нарушать.

Что предложил блогер?

Оборудовать на проспекте Ленина дополнительные наземные переходы со светофорами. На месте подземного и ближе к центру.

«Установка одного нового светофора на участке между улицами Пушкинская и Советская не сильно испортит общую ситуацию для водителей, зато положительно повлияет на городскую среду», – пишет Варламов.

А пробки в городе, по мнению блогера, не из-за светофоров, а из-за маршруток:

«Чтобы решить вопрос с пробками, надо как минимум убирать маршрутки, которые забивают процентов 30 дороги, вместо маршруток пускать нормальный общественный транспорт, троллейбусы или автобусы большой вместимости, делать для них выделенные полосы.

Идеально вообще пустить по пр. Ленина трамвай.

А переход надо ликвидировать».

Варламов предложил Евгению Авилову эксперимент: установить временный светофор, нарисовать временную зебру и посмотреть, как меняется ситуация.

«Подземный переход на проспекте Ленина в Туле существует уже очень давно. И все эти годы люди его игнорируют, предпочитая переходить дорогу в неположенном месте.

Кстати, раньше по центру проспекта ходил трамвай. Его тоже нужно восстановить, как и наземные переходы.

Тогда в городе станет меньше пробок, а безопасность пешеходов будет реальной, а не мнимой».

Друзья! А что думаете вы по поводу предложений Ильи Варламова? Пишите в комментариях!