Причиной банкротства «Стальинвеста» стали просчёты руководства

Об этом заявил министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев.

Министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев рассказал журналистам о положении дел на предприятии «Стальинвест».

– У предприятия на протяжении последних нескольких лет возникали сложности с получением и выполнением заказов. В настоящее время у предприятия достаточно большой кредитный портфель, исчисляемый миллионами. Мало кто готов его рефинансировать, – пояснил министр.

По его словам, если не найдутся желающие рефинансировать, то для предприятия начнется подбор инвестора совместно с конкурсным управляющим.

– Актив предприятия очень интересный, но определенные просчеты руководства на протяжении нескольких лет привели к такой высокой закредитованности, – сказал руководитель ведомства.