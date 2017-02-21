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Причиной банкротства «Стальинвеста» стали просчёты руководства

Причиной банкротства «Стальинвеста» стали просчёты руководства

Об этом заявил министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев.

Министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев рассказал журналистам о положении дел на предприятии «Стальинвест».

– У предприятия на протяжении последних нескольких лет возникали сложности с получением и выполнением заказов. В настоящее время у предприятия достаточно большой кредитный портфель, исчисляемый миллионами. Мало кто готов его рефинансировать, – пояснил министр.

По его словам, если не найдутся желающие рефинансировать, то для предприятия начнется подбор инвестора совместно с конкурсным управляющим.

– Актив предприятия очень интересный, но определенные просчеты руководства на протяжении нескольких лет привели к такой высокой закредитованности, – сказал руководитель ведомства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:52 0
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