Где в Туле отключат свет 21 февраля
Сотрудники городских электросетей будут проводить плановые работы на 30 улицах.
В городе будет проводиться плановая замена элементов электросетей и перетяжка проводов. С 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:
ул. Ф.Энгельса, 62,
18-й пр-зд, 23-53 (нечётн.);,
ул. Тесницкая, 7,
ул. Фруктовая,
2-й Тесницкий пр-зд, 3, 5, 7,
ул. Ложевая, 140,
п. Южный: ул. Лесная, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 11-а, 11-б, 12, 13, 13-а, 16, 16-а, 31, 33, 38, 42,
ул. Шахтёрская, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 45-а,
ул. Клубная, 31, 33,
ул. 2-я Овражная, 1-24,
ул. Рабочая, 1-19,
ул. Зелёная, 1-13,
ул. Транспортная, 15-23 (нечётн.),
пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
пер. Кирпичный, 16-24 (чётн.),
ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.),
Мясново: ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (чётн.),
ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.),
ул. Кабакова, 1-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.),
ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.).
ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн),
ул. Попова, 40-59,
ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
ул. Крылова, 30-47,
ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
ул. Гастелло, 41,
ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
ул. Мира, 28-48 (чётн.),
ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 7.