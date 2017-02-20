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Где в Туле отключат свет 21 февраля
Фото: kursktv.ru

Где в Туле отключат свет 21 февраля

Сотрудники городских электросетей будут проводить плановые работы на 30 улицах.

В городе будет проводиться плановая замена элементов электросетей и перетяжка проводов. С 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Ф.Энгельса, 62,

18-й пр-зд, 23-53 (нечётн.);,

ул. Тесницкая, 7,

ул. Фруктовая,

2-й Тесницкий пр-зд, 3, 5, 7,

ул. Ложевая, 140,

п. Южный: ул. Лесная, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 11-а, 11-б, 12, 13, 13-а, 16, 16-а, 31, 33, 38, 42,

ул. Шахтёрская, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 45-а,

ул. Клубная, 31, 33,

ул. 2-я Овражная, 1-24,

ул. Рабочая, 1-19,

ул. Зелёная, 1-13,

ул. Транспортная, 15-23 (нечётн.),

пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

пер. Кирпичный, 16-24 (чётн.),

ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.),

Мясново: ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (чётн.),

ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.),

ул. Кабакова, 1-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.),

ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.).

ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн),

 ул. Попова, 40-59,

ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),

ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),

ул. Крылова, 30-47,

ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),

ул. Гастелло, 41,

ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,

ул. Мира, 28-48 (чётн.),

ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 7.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:53 0
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