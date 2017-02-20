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Погода в Туле 21 февраля: небольшие осадки и низкое давление
Температура в течение дня будет колебаться от -2 до +3. Возможны порывы ветра до 17 м/с.
По официальным данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туле ожидается облачная погода с незначительными осадками в виде дождя и мокрого снега.
Температура ночью – от -4 до +1, днём чуть теплее – от -2 до +3. Ветер юго-западный, до 10 м/с. Местами скорость ветра может достигать 17 м/с.
Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст. На дорогах возможна гололёдица.
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