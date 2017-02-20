новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 21 февраля: небольшие осадки и низкое давление
Фото: kp.by

Погода в Туле 21 февраля: небольшие осадки и низкое давление

Температура в течение дня будет колебаться от -2 до +3. Возможны порывы ветра до 17 м/с.

По официальным данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туле ожидается облачная погода с незначительными осадками в виде дождя и мокрого снега.

Температура ночью – от -4 до +1, днём чуть теплее – от -2 до +3. Ветер юго-западный, до 10 м/с. Местами скорость ветра может достигать 17 м/с.

Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст. На дорогах возможна гололёдица.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:05 0
Другие статьи по темам
Событие
прогноз погодыпогода в Тулепогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Школы начали собирать детские аккаунты ВКонтакте
Школы начали собирать детские аккаунты ВКонтакте
Где в Туле отключат свет 21 февраля
Где в Туле отключат свет 21 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика