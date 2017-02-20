Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала победительницей чемпионата России

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Девушка выиграла финальный забег на 400 метров с результатом 52,7 секунды.

Наша землячка Екатерина Реньжина выиграла финальные соревнования чемпионата России по лёгкой атлетике, проходившие в Москве.

Тулячка, которую тренирует Вячеслав Маринов, показала лучший результат в забеге на 400 метров, преодолев дистанцию всего за 52,7 секунды. Об этом сообщает пресс-служба региональной федерации лёгкой атлетики.

Напомним, накануне тульская легкоатлетка Кристина Хорошева завоевала серебро в беге на 60 метров.