новости
новости
Регистрация
Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала победительницей чемпионата России
Фото: tulainfo71.ru

Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала победительницей чемпионата России

Девушка выиграла финальный забег на 400 метров с результатом 52,7 секунды.

Наша землячка Екатерина Реньжина выиграла финальные соревнования чемпионата России по лёгкой атлетике, проходившие в Москве.

Тулячка, которую тренирует Вячеслав Маринов, показала лучший результат в забеге на 400 метров, преодолев дистанцию всего за 52,7 секунды. Об этом сообщает пресс-служба региональной федерации лёгкой атлетики.

Напомним, накануне тульская легкоатлетка Кристина Хорошева завоевала серебро в беге на 60 метров.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:03 +6
Другие статьи по темам
Событие
Чемпионат России по легкой атлетикесоревнованиясоревнования по бегу
Люди
Екатерина РеньжинаВячеслав МариновКристина Хорошева
Место
ТулаМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 21 февраля
Где в Туле отключат свет 21 февраля
В Тульской области станет на 300 свалок меньше
В Тульской области станет на 300 свалок меньше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика