новости
новости
Регистрация
21 человек прыгнул в ледяной пруд в Алексинском районе
Фоторепортаж Владислава Фролова.

21 человек прыгнул в ледяной пруд в Алексинском районе

19 февраля на пруду поселка Авангард прошла акция «Алексинский морж – 2017».

Этот заплыв стал юбилейным – акция проводится уже в 10-й раз.

Заплыв собрал 21 участника. Были и ветераны этого движения, и новички. После заплыва участники получили памятные сувениры и обещали встретиться здесь же в следующем году.

Организаторами акции, как уже рассказывал Myslo, стали группа патрульной службы №1 города Алексина, ГИМС МЧС России Тульской области и комитет по культуре, молодежной политике и спорту.

Посмотрите прекрасный фоторепортаж Владислава Фролова.

Почитать материал о необычном тульском морже можно тут.

Галерея
Алексинские моржи, Фото: 1
Алексинские моржи, Фото: 2
Алексинские моржи, Фото: 3
Алексинские моржи, Фото: 4
Алексинские моржи, Фото: 5
Алексинские моржи, Фото: 6
Алексинские моржи, Фото: 7
Алексинские моржи, Фото: 8
Алексинские моржи, Фото: 9
Алексинские моржи, Фото: 10
Алексинские моржи, Фото: 11
Алексинские моржи, Фото: 12
Алексинские моржи, Фото: 13
Алексинские моржи, Фото: 14
Алексинские моржи, Фото: 15
Алексинские моржи, Фото: 16
Алексинские моржи, Фото: 17
Алексинские моржи, Фото: 18
Алексинские моржи, Фото: 19
Алексинские моржи, Фото: 20
Алексинские моржи, Фото: 21
Алексинские моржи, Фото: 22
Алексинские моржи, Фото: 23
Алексинские моржи, Фото: 24
Алексинские моржи, Фото: 25
Алексинские моржи, Фото: 26
Алексинские моржи, Фото: 27
Алексинские моржи, Фото: 28
Алексинские моржи, Фото: 29
Алексинские моржи, Фото: 30
Алексинские моржи, Фото: 31
Алексинские моржи, Фото: 32
Алексинские моржи, Фото: 33
Алексинские моржи, Фото: 34
Алексинские моржи, Фото: 35
Алексинские моржи, Фото: 36
Алексинские моржи, Фото: 37
Алексинские моржи, Фото: 38
Алексинские моржи, Фото: 39
Алексинские моржи, Фото: 40
Алексинские моржи, Фото: 41
Алексинские моржи, Фото: 42
Алексинские моржи, Фото: 43
Алексинские моржи, Фото: 44
Алексинские моржи, Фото: 45
Алексинские моржи, Фото: 46
Алексинские моржи, Фото: 47
Алексинские моржи, Фото: 48
Алексинские моржи, Фото: 49
Алексинские моржи, Фото: 50
Алексинские моржи, Фото: 51
Алексинские моржи, Фото: 52
Алексинские моржи, Фото: 53
Алексинские моржи, Фото: 54
Алексинские моржи, Фото: 55
Алексинские моржи, Фото: 56
Алексинские моржи, Фото: 57
Алексинские моржи, Фото: 58
Алексинские моржи, Фото: 59
Алексинские моржи, Фото: 60
показать все фотографии
сегодня, в 11:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
моржизаплывакция
Место
АвангардАлексинский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В столкновении четырех машин под Тулой пострадала женщина
В столкновении четырех машин под Тулой пострадала женщина
Внимание: в Тульской области падают опасные сосульки!
Внимание: в Тульской области падают опасные сосульки!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика