21 человек прыгнул в ледяной пруд в Алексинском районе

Фоторепортаж Владислава Фролова.

Этот заплыв стал юбилейным – акция проводится уже в 10-й раз.

Заплыв собрал 21 участника. Были и ветераны этого движения, и новички. После заплыва участники получили памятные сувениры и обещали встретиться здесь же в следующем году.

Организаторами акции, как уже рассказывал Myslo, стали группа патрульной службы №1 города Алексина, ГИМС МЧС России Тульской области и комитет по культуре, молодежной политике и спорту.

Посмотрите прекрасный фоторепортаж Владислава Фролова.

Почитать материал о необычном тульском морже можно тут.