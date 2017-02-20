Фоторепортаж Владислава Фролова.
21 человек прыгнул в ледяной пруд в Алексинском районе
19 февраля на пруду поселка Авангард прошла акция «Алексинский морж – 2017».
Этот заплыв стал юбилейным – акция проводится уже в 10-й раз.
Заплыв собрал 21 участника. Были и ветераны этого движения, и новички. После заплыва участники получили памятные сувениры и обещали встретиться здесь же в следующем году.
Организаторами акции, как уже рассказывал Myslo, стали группа патрульной службы №1 города Алексина, ГИМС МЧС России Тульской области и комитет по культуре, молодежной политике и спорту.
Посмотрите прекрасный фоторепортаж Владислава Фролова.
Почитать материал о необычном тульском морже можно тут.
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