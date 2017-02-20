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В столкновении четырех машин под Тулой пострадала женщина

В столкновении четырех машин под Тулой пострадала женщина

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются.

20 февраля 2017 года в 10.19 произошло ДТП на автодороге «Тула-Алешня», рядом с поселком Маслово. где столкнулись автомобили «Шевроле Авео», «Шевроле Лачети»,  «Хёндай Санта Фе» и «Фольксваген». На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, она была госпитализирована.

Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:12 +1
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