В столкновении четырех машин под Тулой пострадала женщина

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются.

20 февраля 2017 года в 10.19 произошло ДТП на автодороге «Тула-Алешня», рядом с поселком Маслово. где столкнулись автомобили «Шевроле Авео», «Шевроле Лачети», «Хёндай Санта Фе» и «Фольксваген». На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, она была госпитализирована.

Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.