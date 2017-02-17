Сколько налогов туляки платят в бюджет?

Тульские налоговые органы подвели итоги работы за 2016 год.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области 16 февраля состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги деятельности налоговых органов региона в прошедшем году.

В федеральный бюджет привлечено 9,1 млрд рублей. Практически все поступления (более 85%) сформированы НДС — в бюджет направлено 7,8 млрд рублей этого налога.

Бюджет области пополнялся за счет налога на доходы физических лиц, налогов на прибыль, акцизов, а также имущественных налогов. Всего за 2016 год собрано 58 млрд рублей.

Результаты 2015 года превышены на более чем 7%. В структуре консолидированного бюджета региона лидирующие позиции принадлежат НДФЛ (налогу на доходы физических лиц): 22,2 млрд рублей (38,2% от общих поступлений).

Суммы имущественных налогов выросли за год весьма существенно: на 9,2% и составили почти 7,7 млрд рублей.

За отчетный период проведено более 200 выездных проверок правильности применения налогового законодательства налогоплательщиками, из них 99,5% – результативные.

В ходе активного взаимодействия и сотрудничества с правоохранительными органами и прокуратурой возбуждено 63 уголовных дела в отношении нарушителей законодательства.

На коллегии обсудили и переход на новый порядок применения модернизированной контрольно-кассовой техники, основой которого является онлайн-передача данных о расчетах в адрес налоговых органов.