Когда в Туле полностью отреставрируют улицу Металлистов?

На фото: Денис Горецкий.

О планах на 2017 год по реставрации объектов культурного наследия в рамках пресс-конференции рассказал Горецкий.

В здании правительства Тульской области прямо проходит пресс-конференция начальника инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дениса Горецкого. По его словам в 2017 году продолжится реставрация Никольской колокольни в Веневе, храма в Чернском районе. Также отремонтируют дома №№8, 10 и 25 на улице Металлистов.

Работы в 2017-2018 годах затронут те здания, которые уходят в глубь улицы и несут номера с литерой.

Указанные три здания по улице Металлистов будут ремонтироваться в рамках федеральной целевой программы. Все они являются памятниками культуры.

Есть определённая уверенность, что к празднованию 500-летия Тульского кремля вся улица будет приведена в порядок. Источник финансирования - консолидированный бюджет. Это и федеральная целевая программа, и муниципальный, и региональный бюджеты.