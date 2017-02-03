Когда тульские продавцы обязаны перейти на онлайн-кассы?

Новые контрольно-кассовые аппараты упростят жизнь и предпринимателям, и покупателям: при желании клиенты смогут получить на почту электронный чек.

Уже с 1 февраля 2017 года тульские предприниматели не могут зарегистрировать кассовые аппараты старого образца. Поставить на учет можно только те кассы, которые позволяют отправлять в налоговую через интернет данные о совершенных денежных операциях (или при отсутствии связи сохранять информацию на специальном фискальном накопителе).

Работать на старых кассовых аппаратах можно до 1 июля 2017 года.

Массовый переход на онлайн-кассы должен завершиться именно к этому числу. Нововведение временно не касается налогоплательщиков, использующих патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцев торговых автоматов и предпринимателей, оказывающих услуги населению. Но и им придется приобрести новые кассы через год — к 1 июля 2018 года.

Этот и другие вопросы на прямой линии с читателями «Слободы» и Myslo обсудил начальник контрольного отдела УФНС по Тульской области Евгений Кожаков.

Евгений Кожаков.

— Что изменится с введением новой контрольно-кассовой техники (ККТ)? Какие преимущества ожидают предпринимателя?

– Новые кассовые аппараты позволят перевести юридически значимый документооборот между пользователями, предпринимателями и налоговыми органами в электронный вид посредством личного кабинета.

У покупателей появится возможность получения электронного чека вместо бумажного.

Интернет-продавцов нововведения освобождают от необходимости печатать бумажный чек.

Также все предприниматели теперь не должны ежегодно заключать договор на техническое обслуживание ККТ. Обязанность использовать кассовый аппарат с 1 июля 2018 года появится у тех, кто использует патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцев торговых автоматов и предпринимателей, оказывающих услуги населению — сейчас они могут обходиться и без него.

Кроме этого предприниматель сможет в онлайн-режиме с помощью мобильных приложений следить за своими денежными оборотами, находясь, например, в командировке.

Регистрация ККТ займет около 10 минут через личный кабинет на сайте налоговой службы.

Также предприниматель избавляется от дополнительных проверок, самостоятельно предоставляя информацию о денежных операциях, формируя, таким образом, среду доверия.

— Что грозит предпринимателю, если он с 1 июля не начнет использовать новую контрольно-кассовую технику?

– В соответствии с изменениями, внесенными в КоАП РФ должностному лицу грозит штраф от ¼ до ½ суммы выручки, полученной без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей. Для юридического лица — от ¾ до полной суммы выручки, полученной без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

— Как правильно выбрать ККТ? И сколько она стоит?

– Для себя необходимо определить, какую функцию должен выполнять этот аппарат. Можно разбить действующие аппараты на условные классификации:

Классические кассы (в том числе компактные и автономные), которые используются при осуществлении нестационарной торговли, на рынках и развалах. Они должны иметь печатающее устройство внутри корпуса.

Следующая категория используется при применении электронных средств платежа в сети интернет, при ее регистрации должна обязательно стоять отметка о том, что касса будет применяться только при таких расчетах. Такие кассы могут не иметь печатающего устройства, поскольку в данном случае при продаже по интернету чек печатать не обязательно.

Еще одна категория касс используется в качестве автоматизированной системы для печати бланка строгой отчетности, предоставляемой по требованию покупателя.

Если касса может применяться только в таком качестве, то соответствующая отметка должна содержаться в реестре ККТ. Такой вид кассы применяется при оказании услуг и печатающее устройство обязательно за исключением оказания услуг через интернет.

И четвертая категория применяется в автоматических устройствах для расчета в платежных терминалах, платежных автоматах, где печатающее устройство должно быть.

Мы призываем переходить на новые кассовые аппараты сейчас. В мае-июне будет огромный ажиотаж от большого потока желающих приобрести новые кассы. Плюс срок поставки ККТ с завода-изготовителя — до 45 дней.

Сейчас новый кассовый аппарат стоит от 18 тысяч, но ближе к контрольной дате цена может возрасти.

— Как зарегистрировать новую технику?

– Получить карточку регистрации можно в личном кабинете на сайте Службы без визита в инспекцию. При желании можно обратиться в любую инспекцию.

— Что делать, если в местности, где работает предприниматель, интернет не стабилен?

– Переживать не стоит. Передача данных должна осуществляться не реже, чем раз в 72 часа. То есть покрытие вашей территории в течение трех суток произойдет, и передача информации будет произведена. В оффлайн-режиме работы касс передача информации должна осуществляться не реже, чем один раз в год. Соответственно раз в год предприниматель должен снять фискальный накопитель и привезти его в налоговую.

Сейчас к населенным пунктам, где есть связь, в Тульской области относятся только 15 населенных пунктов (Тула и еще 14 районных центров).

— Нужно ли будет покупать новую технику или можно модернизировать имеющийся?

– С 1 февраля 2017 года постановка на учет ККТ осуществляется по новому порядку. Это значит, что к регистрации принимаются либо новые аппараты, либо модернизированные, если возможность апгрейда предоставил завод-изготовитель. То есть заводы сейчас выпускают новые ККТ, а также комплекты доработки для тех моделей, которые они сами определили. Единственное условие, что к данному комплекту доработки все равно придется покупать фискальный накопитель. Покупка новой ККТ не обязательна, но мы рекомендуем купить новый аппарат, мотивируя это тем, что, покупая новую ККТ, вы получаете сразу перечень функций в соответствии с федеральным законом №54.

Кроме того, стоимость аппарата — от 18 тысяч рублей. При апгрейде старого вы понесете примерно те же самые расходы.

— Где можно ознакомиться со списком операторов, осуществляющих хранение и передачу информации в налоговую от предпринимателей?

Это АО «Энергетические системы и коммуникации», ООО «Такском», ООО «Эвотор ОФД», ООО «Ярус», ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии». Передача данных защищена. – С перечнем можно ознакомиться на сайте налоговой «Энергетические системы и коммуникации», ООО «Такском», ООО «Эвотор ОФД», ООО «Ярус», ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии». Передача данных защищена.

— Каким образом будет осуществляться отправка чека на почту покупателю?

– Покупатель должен до совершения покупки поставить в известность продавца о желании получить чек на электронную почту и назвать ее адрес. Если же потребитель не изъявил такого желания, то подобной обязанности у продавца не возникает. Также есть оговорка, что продавец должен направить на почту электронный чек при наличии технической возможности — то есть, если есть интернет-связь. При отсутствии такой возможности он должен поставить в известность покупателя.

— Использование новой ККТ призвано усилить контроль за предпринимателями?

– Никакой привязки действующего законодательства к налогообложению нет. Новая модель преследует анализ рынка товарооборота. Никакой фискальной нагрузки в данный момент не предусмотрено.