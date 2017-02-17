новости
новости
Регистрация
В Тульской области женщину осудили за махинации с чернобыльскими выплатами

В Тульской области женщину осудили за махинации с чернобыльскими выплатами

Она незаконно получила более 130 тысяч рублей.

Суд в Киреевском районе вынес приговор в отношении 32-летней женщины. Она признана виновной по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении социальных выплат.

Установлено, что женщина фактически проживала в Ленинском районе, но с 2014 года была зарегистрирована в д. Мясновка Киреевского района. Территория этого населенного пункта находится в зоне радиационного заражения и относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Для получения чернобыльских выплат женщина обратилась в Пенсионный фонд, а также по месту своей работы с заявлением о назначении ей пособия по уходу за ребенком, не достигшим возраста 1,5 лет.

С июля 2015 года по май 2016 года женщина незаконно получила 124 225 руб. 21 коп., перечисленные из фонда соцстрахования, а также 8 852 руб. 80 коп. из Пенсионного фонда.

Причиненный материальный ущерб женщина возместила в полном объеме.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
чернобыльские выплатысудприговор суда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские кикбоксеры привезли пять медалей с Кубка Европы
Тульские кикбоксеры привезли пять медалей с Кубка Европы
Сколько налогов туляки платят в бюджет?
Сколько налогов туляки платят в бюджет?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика