В Тульской области женщину осудили за махинации с чернобыльскими выплатами

Она незаконно получила более 130 тысяч рублей.

Суд в Киреевском районе вынес приговор в отношении 32-летней женщины. Она признана виновной по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении социальных выплат.

Установлено, что женщина фактически проживала в Ленинском районе, но с 2014 года была зарегистрирована в д. Мясновка Киреевского района. Территория этого населенного пункта находится в зоне радиационного заражения и относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Для получения чернобыльских выплат женщина обратилась в Пенсионный фонд, а также по месту своей работы с заявлением о назначении ей пособия по уходу за ребенком, не достигшим возраста 1,5 лет.

С июля 2015 года по май 2016 года женщина незаконно получила 124 225 руб. 21 коп., перечисленные из фонда соцстрахования, а также 8 852 руб. 80 коп. из Пенсионного фонда.

Причиненный материальный ущерб женщина возместила в полном объеме.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.