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В среднем у каждого туляка в банке хранится 110 тысяч рублей

В среднем у каждого туляка в банке хранится 110 тысяч рублей

Всего на 1 января 2017 года туляки доверили банкам свои сбережения на сумму 163,5 млрд рублей.

Об этом написал в своем блоге на Myslo управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.


Дмитрий Новиков.

Объем банковских вкладов жителей Тульской области в прошлом году вырос на 10,3%.

В целом по стране объем банковских вкладов физических лиц на 1 января 2017 года вырос на 4,5%. Такое увеличение произошло за счет рублевой составляющей депозитов.

В Тульской области — похожая тенденция. При этом рост объема вкладов жителей региона даже превысил общероссийские показатели и составил 10,3%.

На 1 января 2017 года туляки доверили банкам свои сбережения на сумму 163,5 млрд рублей.

При этом доля депозитов в рублях увеличилась до 90,2%.

Учитывая, что в регионе проживает почти 1,5 млн человек (данные Росстата на начало 2017 года), в среднем на каждого туляка приходится около 110 тысяч рублей.

сегодня, в 10:29 −12
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