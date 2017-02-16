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На прошлой неделе 190 туляков появились пьяными в общественных местах

На прошлой неделе 190 туляков появились пьяными в общественных местах

Полицейские составили по всем фактам административные протоколы.

Тульские полицейские продолжают пресекать правонарушений в сфере охраны общественного порядка.

За неделю (с 6 по 12 февраля) в Тульской области сотрудники полиции выявили 1928 подобных противоправных деяний.

За появление в состоянии опьянения в общественных местах составлено 190 административных протоколов, за распитие алкоголя — 465. За курение табака в запрещённых законом местах полицейские составили 245 административных материалов.

Кроме того, полиция выявила 12 нарушений при продаже алкоголя в неустановленных законом местах, в запрещённое время, с несоблюдением установленных правил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 −1
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