На прошлой неделе 190 туляков появились пьяными в общественных местах

Полицейские составили по всем фактам административные протоколы.

Тульские полицейские продолжают пресекать правонарушений в сфере охраны общественного порядка.

За неделю (с 6 по 12 февраля) в Тульской области сотрудники полиции выявили 1928 подобных противоправных деяний.

За появление в состоянии опьянения в общественных местах составлено 190 административных протоколов, за распитие алкоголя — 465. За курение табака в запрещённых законом местах полицейские составили 245 административных материалов.

Кроме того, полиция выявила 12 нарушений при продаже алкоголя в неустановленных законом местах, в запрещённое время, с несоблюдением установленных правил.