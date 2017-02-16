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В Туле «Шкода» застряла на ж/д путях перед поездом

В Туле «Шкода» застряла на ж/д путях перед поездом

Торопливость водителя едва не закончилась трагедией.

16 февраля в 7.42 на железнодорожном переезде 305 км перегона Криволучье — Присады, расположенном в черте Тулы, водитель «Шкоды» грубо нарушил ПДД и выехал на переезд под запрещающие показатели сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом.

Из-за плотного потока автомобилей водитель не смог вовремя покинуть зону переезда, попытался совершить объезд и застрял в габарите пути.

Дежурная по переезду Анна Рязанова спасла нерадивого водителя. Она включила заградительную сигнализацию для приближающегося поезда и направилась в его сторону с развернутым сигнальным флагом.

К счастью, машинист скорого поезда №116 (Санкт-Петербург — Адлер) вовремя применил экстренное торможение, благодаря чему смог остановить состав до зоны переезда.

В происшествии никто не пострадал. Задержка в движении пассажирского поезда составила 10 минут.

 

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для их здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:34 +4
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