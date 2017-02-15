Наталия Пилюс займет в Госдуме место рязанского губернатора

Фото из архива Myslo.

Депутат Тульской областной Думы от «Единой России» уйдёт в Госдуму. Ей достанется мандат назначенного врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.





Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2239104.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM Наталья Пилюс – следующая в списке «Единой России»





Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2239104.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM Наталья Пилюс – следующая в списке «Единой России»

Николая Любимова на пост врио губернатора Рязанской области, скорее всего, получит депутат Тульской облдумы Наталья Пилюс.



Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2239104.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM Мандат депутата Государственной думы седьмого созыва, который освободился в связи с назначениемна пост врио губернатора Рязанской области, скорее всего, получит депутат Тульской облдумы

Мандат депутата Государственной думы 7-го созыва, который освободился в связи с назначением Николая Любимова на пост врио губернатора Рязанской области, скорее всего, получит депутат Тульской облдумы Наталия Пилюс - на следующая в списке.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, процедура передачи пройдёт в соответствии со сложившейся практикой.

«У нас практика: передачу мандата осуществлять следующему по региональной группе. Следующий по региональной группе у нас там представитель Тулы Наталья Николаевна Пилюс. Она идёт следующей в 21-й региональной группе, которая включала в себя Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области», — сообщил он.