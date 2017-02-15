Наталия Пилюс займет в Госдуме место рязанского губернатора
Депутат Тульской областной Думы от «Единой России» уйдёт в Госдуму. Ей достанется мандат назначенного врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.
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Мандат депутата Государственной думы 7-го созыва, который освободился в связи с назначением Николая Любимова на пост врио губернатора Рязанской области, скорее всего, получит депутат Тульской облдумы Наталия Пилюс - на следующая в списке.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, процедура передачи пройдёт в соответствии со сложившейся практикой.
«У нас практика: передачу мандата осуществлять следующему по региональной группе. Следующий по региональной группе у нас там представитель Тулы Наталья Николаевна Пилюс. Она идёт следующей в 21-й региональной группе, которая включала в себя Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области», — сообщил он.