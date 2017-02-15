Тулячка обворовала чужую квартиру в Пролетарском округе

Задержанная 25-летняя женщина проверяется на причастность к другим возможным хищениям.

В Туле полицейские задержали подозреваемую в квартирной краже. По предварительным данным, путем подбора ключа домушница пробралась в чужую квартиру, расположенную в Пролетарском округе.

Из квартиры подозреваемая украла деньги и золотые украшения на сумму более 138 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к преступлению 25-летней неработающей жительницы Тулы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанная проверяется на причастность к другим возможным хищениям чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.