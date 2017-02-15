новости
новости
Регистрация
Тулячка обворовала чужую квартиру в Пролетарском округе

Тулячка обворовала чужую квартиру в Пролетарском округе

Задержанная 25-летняя женщина проверяется на причастность к другим возможным хищениям.

В Туле полицейские задержали подозреваемую в квартирной краже. По предварительным данным, путем подбора ключа домушница пробралась в чужую квартиру, расположенную в Пролетарском округе.

Из квартиры подозреваемая украла деньги и золотые украшения на сумму более 138 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к преступлению 25-летней неработающей жительницы Тулы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанная проверяется на причастность к другим возможным хищениям чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кражаворквартирадомушник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Наталия Пилюс займет в Госдуме место рязанского губернатора
Наталия Пилюс займет в Госдуме место рязанского губернатора
В Туле на Гарнизонном проезде авария: нет электричества
В Туле на Гарнизонном проезде авария: нет электричества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика