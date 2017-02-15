В тройном ДТП в Туле на улице Гоголевской пострадал молодой человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 февраля в Туле в 12.45 на улице Гоголевской 33-летний водитель «Киа Сид» при выезде на перекресток со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, который, в свою очередь, врезался в стоящий «Шевроле».

В результате ДТП в городскую больницу обратился 25-летний пассажир ВАЗа. После оказания медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.