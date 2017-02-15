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В тройном ДТП в Туле на улице Гоголевской пострадал молодой человек
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тройном ДТП в Туле на улице Гоголевской пострадал молодой человек

Столкнулись «Киа», ВАЗ и «Шевроле».

14 февраля в Туле в 12.45 на улице Гоголевской 33-летний водитель «Киа Сид» при выезде на перекресток со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, который, в свою очередь, врезался в стоящий «Шевроле».

В результате ДТП в городскую больницу обратился 25-летний пассажир ВАЗа. После оказания медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:55 +2
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