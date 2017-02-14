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В Богородицке суд обязал управкомпанию отремонтировать 16 домов
Источник фото: черепанов.рф

В Богородицке суд обязал управкомпанию отремонтировать 16 домов

По окончании ремонта в домах должны быть установлены коллективные приборов учета.

Проверка, проведенная Богородицкой межрайонной прокуратурой выявила, что общедомовые приборы учета холодной воды не установлены в 16 многоквартирных домах, находящихся в ведении управляющей организации МП «Сервис».

В ходе обследования на предмет установления технической возможности установки общедомовые приборов учета холодной воды выявлено, что требуется замена запорной арматуры, установка фильтра грубой очистки, замена присоединительного трубопровода от центрального колодца до запорной арматуры.

По результатам проверки прокурор обратился с заявлением в Богородицкий районный суд к МКП «Водоканализационное хозяйство» и МП «Сервис» о понуждении к проведению ремонта общего имущества домов и присоединительных водопроводных сетей.

Решением Богородицкого районного суда от 14 февраля требования прокурора удовлетворены.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:26 0
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