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Представитель цыганского этноса из Рязани обманул трех тульских пенсионерок

Представитель цыганского этноса из Рязани обманул трех тульских пенсионерок

Добычей мошенника стали десятки тысяч рублей.

На территории Тульской области задержан представитель цыганского этноса, подозреваемый в совершении серии краж.

Сейчас сотрудники полиции располагают сведениями о причастности 27-летнего неработающего ранее судимого жителя Рязанской области не менее чем к трём кражам из квартир в Ефремове.

По предварительным данным, для проникновения в дома представитель цыганского этноса чаще всего представлялся сотрудником различных социальных служб.

Жертвами злоумышленника становились престарелые жители районного центра в возрасте 80-90 лет.

Нанесённый потерпевшим ущерб в различных случаях составлял от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области. 

В ходе проведённых мероприятий полицейские получили информацию о маршруте передвижения подозреваемого по территории Тульской области и задержали его. В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража». Полицейские изучают все детали противоправной деятельности задержанного цыгана и устанавливают личности возможных соучастников, при помощи которых ему удавалось реализовывать свои преступные планы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:06 0
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