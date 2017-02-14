Представитель цыганского этноса из Рязани обманул трех тульских пенсионерок

На территории Тульской области задержан представитель цыганского этноса, подозреваемый в совершении серии краж.

Сейчас сотрудники полиции располагают сведениями о причастности 27-летнего неработающего ранее судимого жителя Рязанской области не менее чем к трём кражам из квартир в Ефремове.

По предварительным данным, для проникновения в дома представитель цыганского этноса чаще всего представлялся сотрудником различных социальных служб.

Жертвами злоумышленника становились престарелые жители районного центра в возрасте 80-90 лет.

Нанесённый потерпевшим ущерб в различных случаях составлял от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В ходе проведённых мероприятий полицейские получили информацию о маршруте передвижения подозреваемого по территории Тульской области и задержали его. В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража». Полицейские изучают все детали противоправной деятельности задержанного цыгана и устанавливают личности возможных соучастников, при помощи которых ему удавалось реализовывать свои преступные планы.